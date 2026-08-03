Москва3 авг Вести.Мигрантские потоки стали цивилизационным оружием, которое применяется для дестабилизации ситуации внутри стран, рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в интервью ИС "Вести".

По его словам, термин "миграционное оружие" верно описывает современную реальность, в которой потоки мигрантов используются как оружие для дестабилизации внутриполитической обстановки и свержения режимов.

История с Испанией – это, скорее всего, результат конфликта, который произошел у Испании с Соединенными Штатами и с Евросоюзом. Вопрос в том, что сегодня миграция – это не просто миграция несчастных людей, которые приезжают за лучшей долей… Они приезжают жить вместо, они занимают наше жизненное пространство. Будь то в Европе, будь то в России, они не собираются стать частью нашей цивилизации. Они хотят быть своей цивилизацией, что мы должны признать их цивилизацию. Цивилизационное оружие, о котором мы говорим сейчас, как раз и есть основа для дестабилизации внутриполитической обстановки, для создания тех самых экстремистских течений отметил Кабанов

Он добавил, что ужесточение миграционного законодательства в России – шаг, который способен предотвратить использование этого "оружия" против РФ.

30 июля в испанскую Сеуту, расположенную на севере Африки, из Марокко прорвались несколько тысяч нелегалов, позже их количество увеличилось до 60 тысяч. Это спровоцировало один из крупнейших миграционных кризисов в Европе за последние годы.

Испанские власти установили плавучее заграждение на морском участке границы между странами. Португальская морская полиция и ВМФ усилили контроль на границе, а Франция разместила войска на границе с Испанией. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и вновь ввела пограничный контроль.