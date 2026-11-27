Переговоры Минцифры и Apple по 5G и мессенджеру MAX пока не увенчались успехом

Минцифры не смогло договориться с Apple о включении 5G и сервису MAX Переговоры Минцифры и Apple по 5G и мессенджеру MAX пока не увенчались успехом

Москва27 ноя Вести.Минцифры пока не смогло достичь соглашения с американской корпорацией Apple о разблокировке сетей 5G на iPhone в России и возвращении мессенджера MAX в каталог App Store. Об этом изданию "КоммерсантЪ" сообщил глава ведомства Максут Шадаев на полях форума "Телеком перезагрузка".

Поддержка 5G, а также сервисов VoLTE и VoWiFi на смартфонах Apple ограничена на уровне программного обеспечения: для их корректной работы требуются индивидуальные профили операторов связи, предоставление которых прекратилось с 2022 года.

В свою очередь, приложение MAX и другие сервисы экосистемы VK были удалены из App Store в рамках санкционной политики американской компании.