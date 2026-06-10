МВФ перечислит Армении $25 млн после победы партии Пашиняна на выборах МВФ одобрил выделение $25 млн Армении в рамках программы SBA

Москва10 июн Вести.Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Армении около 25 миллионов долларов в рамках резервной программы Stand-By Arrangement (SBA, кредитная линия организации для поддержки платежного баланса страны) после победы партии премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах в республике.

В заявлении фонда отмечается, что Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр в рамках SBA. Это позволяет "выделить сумму, эквивалентную 18,4 миллиона SDR (специальных прав заимствования – прим. ред.), что составляет около 25,1 миллиона долларов США".

Таким образом, общий объем помощи по программе составит около 50,2 миллиона долларов.

Резервная программа была утверждена Советом МВФ 1 декабря 2025 года. Решение Исполнительного совета принималось без формального заседания – в порядке истечения срока для возражений. Власти Армении по-прежнему рассматривают соглашение как превентивное и не планируют расходовать средства без крайней необходимости.

Выборы в парламент Армении прошли 7 июня. Партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50% голосов, однако сохранила возможность сформировать правительство за счет мандатов для национальных меньшинств и перераспределения голосов не преодолевших барьер партий.

В парламент также прошли блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна (23,28%) и альянс "Армения" экс-президента республики Роберта Кочаряна (9,93%).

Оппозиция недовольна итогами выборов: блок Кочаряна намерен обжаловать их в судебном порядке.

Со своей стороны, "Сильная Армения" подчеркнула, что обнародованные Центризбиркомом данные не могут отражать реальную картину голосования.

9 июня ЦИК получил заявления от партий "Процветающая Армения", "Крылья единства" и блока "Армения" на перерасчет результатов выборов из 555 избирательных участков.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев​​​ обвинял Пашиняна в попытках устранить конкурентов в парламентской гонке. По его мнению, выборы в стране не являются легитимными.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что выборы в Армении прошли в обстановке жестких репрессий в отношении оппозиции.