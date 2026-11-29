Почти половина опрошенных поляков выступили за разрыв дипотношений с РФ

Около половины граждан Польши выступают за разрыв дипотношений с Россией Почти половина опрошенных поляков выступили за разрыв дипотношений с РФ

Москва29 ноя Вести.Почти половина опрошенных жителей Польши выступают за разрыв дипломатических отношений с Россией, показали результаты исследования, проведенного социологической службой SW Research по заказу польской газеты Rzeczpospolita.

Опрос проводился 24–25 ноября среди 800 интернет-пользователей старше 18 лет.

Согласно данным опроса, идею разрыва дипотношений с Россией поддерживает 47,4% респондентов. Против прекращения дипломатических отношений с Москвой высказались 26,8% опрошенных, еще 25,8% не определились с ответом.

Как показал опрос, мужчины чаще женщин выступают против разрыва дипотношений с Россией – 32% против 22% соответственно.

Среди респондентов старше 50 лет прекращение дипломатических связей с РФ поддерживают 50%, а среди граждан с ежемесячным доходом более 7 тысяч злотых (около 140 тыс. рублей) после уплаты налогов – 55,1%.

Исследование провели на фоне сообщений о якобы нарушении воздушного пространства Польши российскими ракетами 20 ноября. После инцидента МИД Польши вызвал российского посла Георгия Михно. Москва отвергла обвинения Варшавы.

По мнению замминистра национальной обороны Польши Станислава Взентека, потенциальная высылка посла России из страны может вызвать резкое обострение отношений с Москвой вплоть до военного столкновения.