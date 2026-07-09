Москва9 июл Вести.Североатлантический альянс создавался как инструмент для конфронтации, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, альянс продолжает конфронтационные устремления, что также это наблюдалось во время Советского Союза.

НАТО, Североатлантический альянс, собственно, - это инструмент, который создавался для конфронтации. Альянс не теряет своего предназначения. Он остается верен своему предназначению. Основным противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза - Российская Федерация. Так оно и остается отметил он

Песков указал, что нормативными документами блока также подтверждается эта конфронтационная линия.