Москва9 июлВести.Североатлантический альянс создавался как инструмент для конфронтации, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, альянс продолжает конфронтационные устремления, что также это наблюдалось во время Советского Союза.
НАТО, Североатлантический альянс, собственно, - это инструмент, который создавался для конфронтации. Альянс не теряет своего предназначения. Он остается верен своему предназначению. Основным противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза - Российская Федерация. Так оно и остаетсяотметил он
Песков указал, что нормативными документами блока также подтверждается эта конфронтационная линия.
И в декларации подтверждается, что основным противником [для НАТО] является Россия. Это не новация. Это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе. И продолжать нашу последовательную политикузаключил Песков