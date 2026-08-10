Сербский политолог назвала выгоду для Вучича от визита Зеленского Сербский политолог рассказала, чем выгоден для Вучича визит Зеленского

Москва10 авг Вести.Официальный визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Сербию может помочь президенту Александру Вучичу уменьшить политическое давление со стороны Брюсселя. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказала генеральный директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.

Прежде всего, это может помочь уменьшить политическое давление. Есть постоянные требования из Брюсселя, это понятно. И по поводу Косово, и по поводу санкций к России, и по поводу отправки оружия Украине. Поэтому, мне кажется, этот визит может помочь уменьшить это политическое давление сказала она

Встреча Вучича и Зеленского прошла 8 августа без широкой огласки из-за опасений негативной реакции реакции общества. По ее итогам был подписан меморандум по сотрудничеству в области здоровья животных и безопасности пищевых продуктов.

Вучич подчеркнул, что Сербия не встала на сторону Киева в конфликте с Россией и ничего не потеряла от проведенных переговоров.