Москва10 нояВести.Украина передала партнерам свои предложения в вопросах энергетического и морского перемирия и ждет ответа от России, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию начались в ОАЭ во вторник и продолжатся в среду с участием России, Украины и США.
Украина предлагает свои подходы к перемирию — как в Черном море, так и в энергетике. Мы передали их партнерам и сейчас ждем ответа со стороны россиянцитирует слова Сибиги сайт украинского МИД
Москва не раз заявляла, что России необходимо долгосрочное мирное урегулирование на Украине, а не временная передышка для Киева, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Постпред РФ Василий Небензя подчеркивал, что урегулирование украинского конфликта должно носить всеобъемлющий, прочный и долгосрочный характер и учитывать устранение первопричин кризиса.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры по Украине в ОАЭ продуктивными.