Сибига заявил, что Киев передал свои подходы к перемирию в море и энергетике

Сибига: Украина передала предложения по энергетике и перемирию в Черном море Сибига заявил, что Киев передал свои подходы к перемирию в море и энергетике

Москва10 ноя Вести.Украина передала партнерам свои предложения в вопросах энергетического и морского перемирия и ждет ответа от России, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию начались в ОАЭ во вторник и продолжатся в среду с участием России, Украины и США.

Украина предлагает свои подходы к перемирию — как в Черном море, так и в энергетике. Мы передали их партнерам и сейчас ждем ответа со стороны россиян цитирует слова Сибиги сайт украинского МИД

Москва не раз заявляла, что России необходимо долгосрочное мирное урегулирование на Украине, а не временная передышка для Киева, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Постпред РФ Василий Небензя подчеркивал, что урегулирование украинского конфликта должно носить всеобъемлющий, прочный и долгосрочный характер и учитывать устранение первопричин кризиса.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры по Украине в ОАЭ продуктивными.