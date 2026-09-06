Силы ПВО за 12 часов сбили 29 украинских беспилотников над регионами России МО: средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ над регионами РФ с утра воскресенья

Москва6 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра воскресенья, 6 сентября, сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО

По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Рязанской, Брянской, Курской, Тамбовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Днем в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин распорядился в течение трех суток с 00.00 мск 5 сентября не наносить удары по Киеву из-за визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. До этого украинские СМИ информировали, что в ВСУ объявлен режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.

Днем ранее в Минобороны сообщали, что за 12 часов субботы, 5 сентября, силы ПВО уничтожили 6 беспилотников ВСУ над российскими регионами.