Слуцкий заявил, что Еврокомиссия "пробила дно" свои цинизмом Слуцкий: ЕК "пробила дно" своими лживыми обвинениями РФ о блокаде Алешек

Москва4 окт Вести.Европейская комиссия (ЕК) "пробила дно", лживо и цинично обвиняя Россию в блокаде города Алешки в Херсонской области.

Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, избранный руководителем фракции в Госдуме девятого созыва.

По его словам, Брюссель напрямую покрывает новое чудовищное преступление киевского режима.

Еврокомиссия пробила дно своим цинизмом и откровенно лживыми обвинениями России в блокаде города Алешки в Херсонской области написал Слуцкий в Telegram-канале

Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский выстраивает свою власть на "фейках и вбросах".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что гуманитарная обстановка в Алешках в Херсонской области критическая. Он отметил, что ВС РФ делают все возможное, чтобы решить проблему поставки продовольствия и лекарственных препаратов.