Минобороны: ПВО за неделю сбила 6,9 тыс. БПЛА ВСУ и 6 ракет "Нептун" в зоне СВО

Средства ПВО за неделю сбили 6,9 тыс. дронов ВСУ и 6 ракет "Нептун" в зоне СВО Минобороны: ПВО за неделю сбила 6,9 тыс. БПЛА ВСУ и 6 ракет "Нептун" в зоне СВО

Москва30 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 6 900 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и шесть крылатых ракет большой дальности "Нептун" в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб, две ракеты Storm Shadow британского производства Великобритании и одну ракету SCALP производства Франции.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты воздушного базирования, из них две ракеты Storm Shadow производства Великобритании и одна SCALP производства Франции, шесть крылатых ракет большой дальности "Нептун", а также 6 900 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Российские войска в ночь на 30 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование, а также объектам портовой инфраструктуры и морским судам, используемым в интересах ВСУ.

В Минобороны сообщали о поражении в Черном море сухогруза, доставлявшего в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения украинской армии, а также электроподстанции ПС-330 "Светлое" в одноименном населенном пункте, обеспечивающей работу предприятий ВПК в Днепре.