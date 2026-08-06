Москва6 авг Вести.Спасенные в Иркутской области пилоты лесопожарного самолета Cessna 182 при падении воздушного судна не получили серьезных травм. Об этом сообщил ИС "Вести" врач районной больницы Бодайбо - профессор, доктор медицинских наук Олег Ясногородский.

Командира воздушного судна Александра Назарова и летчика-наблюдателя Филиппа Зыкова после эвакуации сразу доставили в районную больницу Бодайбо. Серьезных травм у них не оказалось, но летчиков поместили на несколько дней в реанимацию, чтобы тщательно обследовать и помочь восстановиться.

Легко отделались - небольшие повреждения, поверхностные раны, ссадины на лице у одного и другого. Каких-то серьезных травм - ничего нет рассказал Ясногородский

Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, 3 августа пропал с радаров. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. 5 августа летчики сами вышли на связь, они находились в тайге в 90 км от города Бодайбо. Как оказалось, они смогли забраться на сопку, самостоятельно собрали радиостанцию и передали сигнал пролетающему пассажирскому самолету. Утром в 6 августа вертолет доставил их в Бодайбо. Летчики рассказали ИС "Вести", как смогли выжить.