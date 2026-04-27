Ведущий Киммел пошутил про вдовство Мелании Трамп незадолго до стрельбы на ужине

Телеведущий пошутил о "вдовствующей" Мелании Трамп до стрельбы на приеме Ведущий Киммел пошутил про вдовство Мелании Трамп незадолго до стрельбы на ужине

Москва27 апр Вести.Американский телеведущий и комик Джимми Киммел пошутил о возможном вдовстве первой леди США Мелании Трамп за несколько дней до ужина с участием президента страны Дональда Трампа, который был сорван из-за происшествия со стрельбой.

Об этом сообщил Fox News.

Наша первая леди Мелания здесь ... Миссис Трамп, вы сияете, словно в ожидании вдовства приводит телеканал отрывок пародии Киммела

В сентябре 2025 года телеканал ABC, входящий в медиакорпорацию Disney, временно отстранил комика от эфиров после его шутки о реакции Трампа на гибель общественного активиста консервативных убеждений Чарли Кирка.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт незадолго до ЧП на приеме с участием американского лидера также в шутку посоветовала ждать "выстрелов".

Чрезвычайное происшествие со стрельбой в присутствии Трампа произошло 26 апреля в ходе торжественного приема, организованного Ассоциацией корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton в центре столицы.

Трамп посетил это мероприятие впервые за время президентства. Глава государства сообщил, что он и другие официальные лица в безопасности, а подозреваемый задержан. По данным властей, им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.

Позднее инцидент прокомментировал сам глава Белого дома. Он назвал вечер "насыщенным" и не исключил, что мог быть целью злоумышленника, а также добавил, что нападавший мог действовать в одиночку.