Москва27 апрВести.Американский телеведущий и комик Джимми Киммел пошутил о возможном вдовстве первой леди США Мелании Трамп за несколько дней до ужина с участием президента страны Дональда Трампа, который был сорван из-за происшествия со стрельбой.
Об этом сообщил Fox News.
Наша первая леди Мелания здесь ... Миссис Трамп, вы сияете, словно в ожидании вдовстваприводит телеканал отрывок пародии Киммела
В сентябре 2025 года телеканал ABC, входящий в медиакорпорацию Disney, временно отстранил комика от эфиров после его шутки о реакции Трампа на гибель общественного активиста консервативных убеждений Чарли Кирка.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт незадолго до ЧП на приеме с участием американского лидера также в шутку посоветовала ждать "выстрелов".
Чрезвычайное происшествие со стрельбой в присутствии Трампа произошло 26 апреля в ходе торжественного приема, организованного Ассоциацией корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton в центре столицы.
Трамп посетил это мероприятие впервые за время президентства. Глава государства сообщил, что он и другие официальные лица в безопасности, а подозреваемый задержан. По данным властей, им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.
Позднее инцидент прокомментировал сам глава Белого дома. Он назвал вечер "насыщенным" и не исключил, что мог быть целью злоумышленника, а также добавил, что нападавший мог действовать в одиночку.