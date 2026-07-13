В Госдуме считают, что военные действия РФ в отношении Европы должны измениться В Госдуме оценили шансы на изменение характера военных действий РФ против Европы

Москва13 июл Вести.Единственным основанием для поддержки Украины со стороны европейцев является война киевского режима против России. В связи с этим европейские государства должны получить ответ за свое прямое участие в нападениях на российские регионы. Об этом ИС "Вести" заявил член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Вопрос заключается в одном – в какой форме европейские государства, прежде всего Британия, должны получить ответ за свое прямое участие в нападениях на наш тыл. В условиях гибридной войны? Я думаю, что Генеральный штаб выберет соответствующие формы и предложит их Верховному главнокомандующему сказал депутат

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение определить степень вовлеченности в подстрекательство к боевым действиям каждого из союзников киевского режима. Также российский лидер заявил, что подлинным намерением "мнимых европейских миротворцев" является не установление мира на Украине, а продолжение военных действий.