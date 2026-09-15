Волошин: Киев не хочет мирного урегулирования, чтобы не отвечать за свои решения

Волошин указал на нежелание Киева отвечать за свои решения в период СВО Волошин: Киев не хочет мирного урегулирования, чтобы не отвечать за свои решения

Москва15 сен Вести.Офис главы киевского режима Владимира Зеленского отказывается принимать какие-либо решения для урегулирования украинского конфликта, чтобы избежать ответственности за свои действия в период проведения российской специальной военной операции (СВО).

Об этом сообщил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин агентству ТАСС.

Так, по словам зятя президента США, предпринимателя Джареда Кушнера, Киев на текущий момент не хочет идти на условия Москвы, которая обозначила "границы того, чего стремится достичь" при мирном урегулировании. Из-за сопротивления Украины Соединенные Штаты не могут согласовать "оставшуюся часть сделки".

Выясняется, что у Киева действительно есть возможность завершить конфликт, но для этого нужны решения, которые нынешняя украинская власть принимать категорически не хочет. Причина вполне понятна. Для Зеленского и его окружения окончание войны означает начало совершенно другой политической реальности. Пока продолжается конфликт, можно списывать провалы на военное время и бесконечно откладывать выборы. После войны придется отвечать за коррупцию и решения, стоившие людям жизни рассказал Волошин

По его словам, боевые действия для Киева стали отсрочкой от уголовного преследования.

Чем дольше продолжается конфликт, тем дольше сохраняется и нынешняя конструкция власти. Для Украины мир может быть шансом на восстановление, но интересы страны здесь вступают в противоречие с интересами ее нынешней элиты заключил Волошин

6 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Киев для консультаций по вопросам урегулирования. Со стороны Украины в переговорах приняли участие Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, а также глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Переговоры состоялись в два этапа. Ранее Уиткофф сообщил, что первый раунд с представителями Киева прошел содержательно. Во втором раунде к обсуждению также присоединились представители стран Европы.

5 сентября, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. По итогам переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча длилась более трех часов, была своевременной и оказалась весьма полезной для обеих сторон.