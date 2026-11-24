Москва24 ноя Вести.Как отличить обычную жажду от состояний, при которых стоит обратиться к врачу? Об этом в интервью RT рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее мнению, одна из частых причин навязчивой ночной жажды — еда.

Ужин с солеными, копчеными или белковыми продуктами может приводить к сгущению крови, в ответ на что появляется потребность восполнить водный баланс заявила она

Похожим образом, по ее словам, действует алкоголь: он заставляет почки выводить больше жидкости. Важен и воздух в спальне, так как сухость от отопления усиливает испарение через кожу и дыхание.

Она отметила, что среди медицинских причин ночной жажды стоит рассматривать сахарный диабет, когда человек часто ходит в туалет, теряет много жидкости и постоянно хочет пить, в том числе ночью; болезни почек (здоровые почки концентрируют мочу, а при нарушении функции жидкости теряется больше, и человеку снова хочется пить); нарушения работы щитовидной железы и околощитовидных желез, употребление мочегонных лекарств.

Чтобы понять, где норма, а где проблема, врач смотрит на объем выпитой и выделенной жидкости, проверяет сахар крови, плотность мочи и крови, при необходимости назначает анализы на гормоны.