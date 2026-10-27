МО: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и дронами по объектам ВСУ на Украине

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и дронами по объектам ВСУ на Украине МО: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и дронами по объектам ВСУ на Украине

Москва27 окт Вести.Российские военные в ночь на 27 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам на Украине, задействованным в интересах армии киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности, объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области, морские суда, используемые в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) говорится в сообщении оборонного ведомства

Днем ранее российские войска нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.