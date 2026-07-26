В порту Черноморск поражены резервуары с ГСМ для нужд ВСУ

ВС РФ ударили по резервуарам с ГСМ для нужд армии Украины в Черноморске В порту Черноморск поражены резервуары с ГСМ для нужд ВСУ

Москва26 июл Вести.Вооруженные силы России ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд ВСУ, в порту Черноморск Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 26 июля ВС РФ нанесли групповой удар по военно-промышленным предприятиям в Киеве и объектам инфраструктуры в Черноморске.

Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области говорится в сообщении Минобороны

В ночь на 25 июля в результате группового удара ВС РФ по порту Одесса поражены объекты инфраструктуры, предназначенной для грузов военного назначения.