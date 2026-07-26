Москва26 июлВести.Вооруженные силы России ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд ВСУ, в порту Черноморск Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 26 июля ВС РФ нанесли групповой удар по военно-промышленным предприятиям в Киеве и объектам инфраструктуры в Черноморске.
Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской областиговорится в сообщении Минобороны
В ночь на 25 июля в результате группового удара ВС РФ по порту Одесса поражены объекты инфраструктуры, предназначенной для грузов военного назначения.