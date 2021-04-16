Исследование: люди старшего возраста помогают другим чаще, чем молодые

Взаимопомощь и альтруистическое поведение считаются благородным делом и поощряются в обществе. Усыновление, благотворительность, волонтёрская деятельность – современная жизнь и история человечества просто пронизаны проявлениями заботы о ближних.

Подобное поведение учёные наблюдают у самых разных общественных животных: от насекомых до крыс, и, конечно же, приматов. Все эти примеры наталкивают исследователей на мысль, что альтруизм является важным эволюционным преимуществом, которое способствует выживанию популяции.

Но что именно делает нас более (или менее) щедрыми на помощь ближним? Человеческая психика гораздо сложнее, чем психика любого животного, поэтому вряд ли есть один единственный ответ на этот вопрос.

Исследователи из Университета Бирмингема решили выяснить, как возраст человека влияет на его готовность приложить физическое усилие, чтобы помочь ближнему. Ведь чем старше мы становимся, тем меньше у нас энергии: быть может, с возрастом люди становятся эгоистичнее? Однако всё оказалось с точностью до наоборот.

Учёным уже было известно, что, чем старше люди становятся, тем больше денег они готовы пожертвовать на благотворительность. Такая закономерность может быть связана с тем, что с возрастом у людей появляется больше "свободных" денег, которые им уже не хочется тратить на себя.

Поэтому в этот раз исследователи решили проверить именно физическую готовность людей оказать помощь незнакомцу.

Исследование было организовано следующим образом: учёные отобрали 95 молодых людей в возрасте от 18 до 36 лет и 92 человека старшего возраста (от 55 до 84 лет). Исследователи замерили силу, с которой каждый участник может сжать кисть своей руки.

Далее каждому добровольцу предлагали сжать ручной динамометр (устройство, измеряющее силу) в обмен на небольшое вознаграждение, которое мог получить либо сам участник, либо другой человек. Это задание имело несколько уровней сложности (силы, с которой нужно было сжать устройство), и все они были рассчитаны на индивидуальную силу каждого.

Перед каждым новым заданием добровольцам сообщали, кто получит награду за их усилия, и такие задания предлагались каждому по 150 раз. У всех была возможность отказаться от выполнения конкретного задания.

В результате выяснилось, что и старшие, и младшие участники были одинаково рады помочь другому, когда задание было лёгким.

Но как только нужно было приложить больше усилий, чтобы помочь другому, картина сразу же менялась. Старшие люди были готовы сжать динамометр с максимальной силой, чтобы "заработать" денег для других.

Молодые люди, напротив, показали себя эгоистами: они были готовы прикладывать максимум усилий, только когда речь шла о личной выгоде.

"Множество исследований посвящено негативным изменениям, которые происходят, когда люди становятся старше. Мы показали, что у старения есть и свои преимущества. […] Просоциальное поведение очень важно для сплочения общества. Понимание того, как просоциальное поведение меняется с возрастом крайне важно, чтобы спрогнозировать влияние старения общества", – отметила ведущий автор исследования Патриция Локвуд (Patricia Lockwood) из Университета Бирмингема.

Исследование было опубликовано в издании Psychological Science.

Действительно, постепенное старение общества считается серьёзным вызовом для мировой экономики и системы здравоохранения. Пожилые люди всё чаще воспринимаются как "балласт" общества.

Поэтому новое исследование позволяет посмотреть на этот процесс с положительной стороны: чем старше будет становиться население, тем больше люди будут готовы бескорыстно помогать друг другу. По крайней мере, хотелось бы в это верить.

К слову, чем старше становится среднестатистический житель Земли, тем важнее понимать, как сохранить здоровье и активность в старшем возрасте.

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