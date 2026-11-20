АдГ: упрямство по конфликту на Украине привело ФРГ на обочину Депутат АдГ Котре: Германия отказалась от дипломатии и затягивает конфликт

Москва20 ноя Вести.Германия, отказываясь от дипломатического разрешения конфликта на Украине и продолжая поставлять киевскому режиму оружие, автоматически исключила себя из числа возможных участников переговорного процесса и загнала себя на обочину. Об этом депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре заявил в беседе с ТАСС.

Так он прокомментировал заседание в Берлине "коалиции желающих", которое прошло в день трехсторонних переговоров лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне, на которых представителей Европы не было.

Очевидно, что из-за своей упрямой позиции Германия сама загнала себя на обочину сказал Котре

По его мнению, Германия могла бы взять на себя роль честного посредника в переговорах по урегулированию конфликта, но вместо этого "безучастно наблюдала за тем, как война затягивается", и активно способствовала этому, продолжая поставлять Киеву оружие.

Закончить эту войну может только дипломатия. Поскольку Германия не желает поддерживать этот путь, она автоматически оказывается в стороне заключил политик

Трехсторонняя встреча президентов России и США и председателя КНР прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. По ее итогам главы трех государств приняли Декларацию о мире.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине может закончиться только в случае выработки дипломатического решения.