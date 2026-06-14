Боксер Акопкохян объявил голодовку из-за итогов выборов в Армении Боксер Акопкохян объявил голодовку, протестуя против итогов выборов в Армении

Москва14 июн Вести.Советский боксер, чемпион Европы и мира Исраел Акопкохян устроил голодовку в знак протеста против результатов парламентских выборов в Армении, которые прошли 7 июня. О своем решении он объявил в ходе митинга у здания Центризбиркома республики.

Я объявляю голодовку... У нас пытаются отнять наш голос. Не имеют право это делать сказал он

Спортсмен добавил, что присоединяется к требованиям провести новые парламентские выборы.

Окончательные результаты голосования ЦИК Армении обнародовал 14 июня. По итогам выборов, в парламент нового созыва прошли три политические силы - правящая партия "Гражданский договор", а также оппозиционные блоки "Сильная Армения " и "Армения"​​​. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер, необходимый для получения мандатов.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Партия армянского премьера Никола Пашиняна не смогла набрать необходимые 50% для самостоятельного формирования правительства, но сохранила эту возможность за счет особенностей распределения мандатов. Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, после чего ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий.