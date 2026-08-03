"Будем топить до талого": журналист Медведев отреагировал на заявление Рубио Журналист Медведев прокомментировал слова Рубио об ударах по РФ и переговорах

Москва3 авг Вести.Так называемый "дух Анкориджа" полностью растворился, и России следует продолжать добиваться достижения целей специальной военной операции (СВО). Так автор ИС "Вести" Андрей Медведев прокомментировал в своем канале в MAX заявление госсекретаря США Марко Рубио об украинских ударах вглубь территории России и возможностях для возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Рубио, США изучают, открыли ли удары Украины вглубь России новые возможности для возобновления переговоров. Андрей Медведев в связи с этим напомнил свой пост в Telegram от ноября 2024 года о том, что результат проводившихся тогда президентских выборов в США никак не повлияет на ход конфликта на Украине.

Журналист в то время написал об отсутствии для России значимой разницы в случае победы любого из двух кандидатов на пост президента США - Дональда Трампа или Камалы Харрис. "Война в любом случае будет продолжаться", - указывал тогда Медведев.

Сейчас, по словам журналиста, все идет вполне предсказуемо.

Но нынче "дух Анкориджа" растворился совершенно, так что плевать на то, что там сказал Рубио. Будем топить до талого написал Медведев

Тем временем глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об изменениях на линии боевого соприкосновения там за минувшую неделю. По словам главы ДНР, Армия России вышла на окраину Алексеево-Дружковки и подступает к восточным окраинам Доброполья, а в Красном Лимане украинские военные прекратили организованно сопротивляться и прячутся в подвалах.