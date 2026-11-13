Комиссар НХЛ: отказавшиеся играть с россиянами федерации могут изменить позицию Комиссар НХЛ допустил, что отказавшиеся играть с россиянами поменяют позицию

Москва13 ноя Вести.Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн не исключил, что некоторые хоккейные федерации, отказавшиеся играть с российской сборной, поменяют свою позицию.

Его слова приводит финская телерадиокомпания Yle.

Вполне возможно, что некоторые федерации, отказавшиеся от встреч с Россией, изменят свою позицию заявил Беттмэн

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям под своей эгидой.

Несколько дней спустя национальные хоккейные федерации ряда западных стран – в том числе Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии – объявили о бойкоте россиян и отказались играть со сборной России на чемпионате мира 2027 года в Германии и на молодежном чемпионате мира в Канаде.

Ранее правительство Канады уведомило Международную федерацию хоккея (IIHF) о том, что не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира.