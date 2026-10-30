Лантратова сообщила о гибели сапера при разминировании дороги в Алешки Лантратова: при разминировании дороги в Алешки погиб сапер

Москва30 окт Вести.При разминировании дороги для доставки гуманитарной помощи в город Алешки Херсонской области погиб сапер, также известно о гибели еще одного человека. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали подходы к Алешкам, из-за чего в населенном пункте сложилась ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

Мы должны отметить, что подготовка, понятно, всегда происходит сопряженной с риском для жизни, поэтому при разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек сказала Лантратова

Российский омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших.

При этом Лантратова отметила, что гуманитарная миссия в Алешках организована на высоком уровне, а для обеспечения безопасности участников принимаются необходимые меры. По ее словам, главная задача заключается в доставке помощи нуждающимся жителям города.

Утром 29 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вылетела на гуманитарную миссию в Алешки вместе с иностранными журналистами. Как отмечал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гуманитарную миссию будут освещать в том числе корреспонденты американского телеканала Newsmax.

Чтобы подготовить операцию, российские военные с 04.00 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении.

Вечером 29 октября Лантратова сообщила о завершении разминирования маршрутов для прохода гуманитарного конвоя к центральной районной больнице Алешек. 30 октября автор ИС "Вести" Евгений Попов проинформировал, что главный день гуманитарной миссии стартовал в 3.30 утра.