Миф о российской угрозе зародился на Западе в эпоху Петра I Историк Таньшина: миф об угрозе из России зародился на Западе при Петре I

Москва4 ноя Вести.После того, как Петр I вывел русское государство на просторы Балтийского моря, в кругах европейских просветителей наравне с восхищением от России начала развиваться "тема русской угрозы". Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила доктор исторических наук, профессор Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Наталия Таньшина.

Историк отметила, что до правления Петра I Московское государство не было полноправным игроком международных отношений, европейцы только использовали страну в своих интересах и стремились заполучить ее ресурсы.

И именно тогда [в эпоху Петра I] в европейской традиции, в кругах просветителей, собственно, Россия становится значимой. И тогда же формируется усиленный интерес к России и появляются два направления. Одни видели в России пример для подражания, например, Вольтер, Дидро, который говорил, что Россия - это лучшее, [что есть] в Европе, и Петр I был для него демиургом, образцом, человеком, который буквально на пустом месте в один момент создал Русское государство. Но была и вторая традиция, которая развивала тему русской угрозы. И поэтому европейцы изумились и испугались, увидев такую мощную Россию, при том, что Петр, понятно, не собирался Европу завоевывать, но вот эта идея, она тогда начинает активно развиваться сообщила профессор

Наталия Таньшина добавила, что тема угрозы из России получила развитие в конце XVIII века, когда появилось фальшивое "Завещание Петра Великого", в котором он якобы завещал своим потомкам подчинить внешнюю политику завоеванию Европы и в целом мира.

Несмотря на то, что это ["Завещание Петра Великого"] историческая фальшивка, европейцы до сих пор пугают обывателей темой пресловутой русской угрозы, ссылаясь на эту историческую фальшивку. Хотя все мы прекрасно знаем, что Петр никакого завещания не оставил, и более того, Петр и не строил никаких планов, а в конце жизни своей даже разочаровался в Европе, потому что изначально он же активно все это заимствовал, подчеркиваю, для того чтобы создать мощную Россию. А потом в итоге у него и в этом плане наступило такое в какой-то степени разочарование отметила историк

Ранее власти Шотландии заявили, что Шетландским островам нужна военная защита от якобы российской угрозы. Так, власти страны намерены восстановить военное присутствие на островах "в духе холодной войны" для защиты современного космодрома Великобритании от якобы российского саботажа.