Возвращаясь в мировую политику, Путин срывает попытки Запада изолировать РФ NYT: Путин возвращается в большую политику и срывает попытки изолировать РФ

Москва2 ноя Вести.Президент России Владимир Путин срывает все попытки стран Запада по изоляции страны, пишет издание The New York Times. По мнению газеты, российский лидер возвращается на главную мировую политическую сцену.

Всю прошлую неделю президент России вел бурную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и силой пишет NYT

В качестве аргумента о возвращении российского лидера в мировую политику приводятся также звонок Путину президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гар Стере. NYT также напоминает о приезде в Москву лидеров африканских стран на саммит "Россия-Африка".

Выступая на международной неделе "Народы России" вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что культурный суверенитет Российской федерации не предполагает изоляцию от мировых процессов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Запада изгнать Россию с международной арены потерпели фиаско.