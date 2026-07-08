Путин: нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не позже

"Сейчас, а не позже": Путин поручил поддержать жителей и гостей Крыма Путин: нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не позже

Москва8 июл Вести.Решения по обеспечению Крыма и юга России топливом необходимо принимать уже сейчас, не откладывая их на более поздний срок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже, нужно принять эти решения как можно быстрее сказал глава государства

В России этим летом возникли перебои с поставками топлива, которые вызваны изменениями в логистике, объяснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, 2 апреля правительство ввело запрет на экспорт бензина, а 8 июля – на экспорт дизельного топлива.

7 июля Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной. По итогам совещания вице-премьер поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.

По данным Новака, спрос на моторное топливо в стране вырос примерно на треть на фоне ажиотажа, что создало дополнительную нагрузку на автозаправочные станции.