Ремонт по ОСАГО: если подсчеты страховой не совпали с ценами в техцентре

Бывают такие ситуации, когда страховая компания готова возместить автомобилисту ущерб в рамках ОСАГО, но расценки у страховщиков и у техцентра не совпадают. В итоге водителю все же приходится частично оплачивать ремонт. Что делать в таком случае?

"Я только припарковала машину, только вышла. Не успела ключи положить в карман. В бампер моей машины въезжает человек, который параллельную парковку, видимо, недоосвоил", – рассказала автомобилистка Оксана Гусельникова.

Японскому внедорожнику Оксаны на момент аварии не исполнилось и года. Страховая компания согласилась с тем, что бампер нужно менять, и годовалый автомобиль, стоявший на гарантии, отправился на ремонт к официальному дилеру. Но оказалось, что прайс-листы у сервиса и страховщика, мягко говоря, не совпадают.

"Машина на гарантии, и мы не сможем продлить гарантию, если там будут стоять неоригинальные детали", – сказали Оксане в автосервисе. Разница между стоимостью ремонта, которую назвали в техцентре, и той, что насчитала страховая, составила 10 тысяч рублей.

В похожей ситуации оказалась и Евгения из Сочи. Неаккуратный сосед по парковке помял ее автомобилю задний бампер и задел крыло. Казалось бы, и машина не самая дорогая, и повреждения несущественные – "автогражданки" на ремонт должно было хватить с лихвой.

"Страховая посчитала, что это обойдется мне тысяч в 25. Когда дело дошло до ремонта, я поняла, что этих денег не хватит", – рассказала Евгения Кисюк.

Несоответствие страхового возмещения реальной стоимости ремонта может возникнуть по двум причинам. Во-первых, прайс, на который ориентируется страховщики, обновляется все-таки реже, чем происходят колебания цен на рынке. Во-вторых, сама страховая стоимость деталей высчитывается как средняя по рынку, большую долю на котором составляют более дешевые неоригинальные детали.

Урегулирование разницы в цене должно происходить между сервисом и страховщиком без участия клиента. Если же в сервисе отказываются делать ремонт без доплаты и страховая компания на это никак не реагирует, то для решения спора в досудебном порядке есть смысл обратится в службу финансового уполномоченного.

"Если финансовая организация задачу "под ключ" не решила, то после этого у гражданина появляется право обратится к финансовому уполномоченному, и финансовый уполномоченный наделен правом взыскать со страховой организации недоплаченное возмещение", – говорит финансовый уполномоченный по правам потребителей в сфере страхования, член центрального штаба ОНФ Виктор Климов.

Эксперты видят и другой путь. Чтобы избавить гражданина от длительных разбирательств, страховые прайс-листы на запчасти должны актуализироваться чаще и учитывать стоимость оригинальных деталей в случае ремонта по гарантии.

"Мы неоднократно предлагали инициативу по изменению стоимости запасных частей в прайс-листе единой методики, раз в квартал или даже раз в месяц. Сейчас цифровые технологии это позволяют делать", – отметил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Кажется странным, что у страховых компаний вообще есть право высчитывать некую среднюю стоимость по рынку. Ведь у каждой детали, установленной в сервисе, есть конкретная цена. Достаточно просто запросить ее стоимость и затем оплатить.