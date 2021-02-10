Турция собралась на Луну

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что первый турецкий зонд должен достичь Луны уже в 2023 году. И это лишь часть амбициозной космической программы, рассчитанной на десять лет.

Подробности предстоящей лунной миссии пока не сообщаются. Неизвестно даже, будет ли это орбитальный зонд или планируется посадка на Селену.

Президент Турции также не уточнил, какой носитель отправит к Луне первый турецкий зонд. Он сказал лишь, что пуск состоится в рамках международного сотрудничества. Однако, как сообщает агентство Associated Press, в январе 2021 года у Эрдогана состоялся телефонный разговор с основателем и генеральным директором компании SpaceX Илоном Маском.

Напомним, что на сегодняшний день у Турции нет ни собственного космодрома, ни космических ракет. Однако Эрдоган анонсировал и разработку ракет-носителей, и строительство космодрома в сотрудничестве с другими странами.

Реджеп Эрдоган анонсировал десятилетнюю программу исследования космоса. Фото EPA.

Также политик заявил, что в скором будущем на орбиту отправится первый турецкий космонавт.

Наконец, президент Турции озвучил намерение создать "глобальный бренд" в области спутниковых технологий.

"Я надеюсь, что эта дорожная карта, которая выведет Турцию в высшую лигу глобальной космической гонки, будет успешно реализована", – подытожил Эрдоган.

Напомним, что в 2018 году было создано Турецкое космическое агентство.

В 2023 году исполнится сто лет со дня основания Турецкой Республики. Власти страны собираются отметить столетний юбилей прорывом в космос.

К слову, в последнее время интерес к лунным запускам проявляют многие государства. Так, Вести.Ru рассказывали об исследовании Луны Китаем. Индия также успешно изучает Селену с орбиты (правда, попытка осуществить мягкую посадку закончилась неудачей). Не смог мягко прилуниться и израильский зонд, созданный, впрочем, на частные средства.

А вот Объединённые Арабские Эмираты не стали развивать лунную программу, а в год 50-летия своей независимости вывели зонд на орбиту Марса.