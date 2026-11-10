Экс-генпрокурор Украины обвинил НАБУ и САП в попытках сорвать переговоры Экс-генпрокурор Украины обвинил НАБУ и САП в попытках помешать урегулированию

Москва10 ноя Вести.Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обвинил Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) в попытках сорвать мирные переговоры по Украине, которые сейчас идут в ОАЭ, и помешать команде президента США Дональда Трампа добиться соглашения. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Washington Examiner.

Кравченко отметил, что антикоррупционные ведомства активизировали расследования против представителей украинской власти непосредственно перед переговорами в Абу-Даби. В результате переговорщики вынуждены думать о собственной безопасности и возможном уголовном преследовании вместо поиска договоренностей.

Главная цель НАБУ и САП – чтобы президент Украины и его команда ничего не добились и чтобы команда Трампа тоже не преуспела заявил бывший генпрокурор

Он предположил, что НАБУ и САП могут действовать по указанию третьей стороны, намеренно препятствуя достижению мирных соглашений. Кроме того, Кравченко обвинил руководителей ведомств в попытках установить контроль над государственной властью, оказывая давление на президента, министров и депутатов Верховной рады.

Бывший генпрокурор призвал администрацию Трампа обратить внимание на деятельность украинских антикоррупционных органов и провести независимую проверку с участием американских правоохранительных структур, сообщает Washington Examiner.