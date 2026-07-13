Москва13 июл Вести.Ни одно из заявлений президента США Дональда Трампа не тревожит американских союзников в Европе так, как его слова о захвате Гренландии. И даже после того, как глава Белого дома заверил, что не намерен прибегать к военной силе, евросоюзники были потрясены, отмечает Bloomberg.

Заявления Трампа о Дании, Гренландии, Второй мировой войне и пересмотре передачи контроля над крупнейшим островом мире Датскому Королевству посеяли у европейских чиновников глубокое недоверие к Вашингтону.

Лидеры в Европе... готовились к немыслимому: в ситуации, когда один член НАТО нападет на другого, что привело бы к расколу альянса... Еврочиновники в частном порядке обсуждали вопрос об условиях, при которых обязательства по НАТО потребуют их вступления в бой против США сообщает агентство со ссылкой на евробюрократов

Гренландия входит в состав Дании. Но Трамп много раз подчеркивал, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген ожидает уважения территориальной целостности королевства. Она напомнила, что Гренландия не продается.

В январе Дания, якобы под видом военных учений "Арктическая стойкость" готовилась к нападению США на Гренландию. На остров были переброшены дополнительные партии боеприпасов и запасы крови для переливания. Также Дания обратилась за военной поддержкой на случай вторжения на ее территорию к ФРГ, Франции, Швеции и Норвегии. В Париже ее не слишком обнадежили, пообещав отправить в Гренландию лишь несколько сотен военнослужащих.

На саммите НАТО в Анкаре Трамп вновь заявил, что недоволен союзниками Вашингтона из-за Ирана и Гренландии. Он снова потребовал от Дании передать Гренландию США, потому что она нужна Вашингтону.

Датская газета Politiken опубликовала результаты экологического обследования 36 бывших американских военных баз и объектов на самом большом острове мира. Загрязнения острова значительные. Они наносят вред моллюскам и другим морским обитателям прибрежных вод Гренландии. Из 17 бывших объектов США сохранили лишь одну военно-космическую базу "Питуффик" с гарнизоном около 200 человек, тогда как ранее там дислоцировались до 10 тысяч военнослужащих. Недавно на эту базу прибыло американское "подкрепление", в задачу которого входит оценка затрат на восстановление и расширение американской военной базы. Пентагон намерен открыть в Гренландии еще три новых базы.