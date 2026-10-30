МО РФ подтвердило информацию о гибели сапера при разминировании дорог к Алешкам

Минобороны РФ подтвердило информацию о гибели военного при разминировании Алешек МО РФ подтвердило информацию о гибели сапера при разминировании дорог к Алешкам

Москва30 окт Вести.Сапер 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии сержант Андрей Ведерников погиб при разминировании дорог к Алешкам в Херсонской области. Информацию подтвердили в Минобороны России.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что при разминировании дороги для доставки гуманитарной помощи в Алешки погиб военнослужащий.

28 октября 2026 года в ходе проведения инженерной разведки и очистки дорог для обеспечения безопасности маршрутов проезда гуманитарной колонны к населенному пункту Алешки Херсонской области погиб сапер гвардии сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Андрей Ведерников говорится в сообщении МО

В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва во время разминирования установленного украинским беспилотником взрывного устройства с датчиком Доплера, срабатывающим при приближении к нему.

Утром 29 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вылетела на гуманитарную миссию в Алешки вместе с иностранными журналистами. Как отмечал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гуманитарную миссию будут освещать корреспонденты американского телеканала Newsmax. В состав гуманитарной колонны входят в том числе представители Русской православной церкви (РПЦ).

Чтобы подготовить операцию, российские военные с 04.00 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении.

Вечером 29 октября Лантратова сообщила о завершении разминирования маршрутов для прохода гуманитарного конвоя к центральной районной больнице Алешек. 30 октября автор ИС "Вести" Евгений Попов проинформировал, что главный день гуманитарной миссии начался в 3.30 утра.