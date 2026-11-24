Аль Тани: "Ближний Восток не выдержит нового витка эскалации между США и Ираном"

Премьер Катара: Ближний Восток не выдержит новой эскалации между США и Ираном Аль Тани: "Ближний Восток не выдержит нового витка эскалации между США и Ираном"

Москва24 ноя Вести.Дальнейший рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном губительно отразится на всем ближневосточном регионе, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, одновременно возглавляющий внешнеполитическое ведомство страны.

В понедельник, 23 ноября политик прибыл в американскую столицу в качестве посредника в конфликте США и Ирана, чтобы обсудить возможное дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.

Ближний Восток не выдержит нового витка эскалации между США и Ираном отметил Аль Тани

Он добавил, что Доха работает как с Ираном, так и с Соединенными Штатами, чтобы возобновить переговорный процесс.

В конце сентября иранская сторона направила американцам пакет предложений. В него входил семидневный план, предусматривающий разблокировку Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ослабление экспортных ограничений. Президент США Дональд Трамп эти инициативы не принял.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что США систематически нарушают взятые на себя обязательства, поэтому возобновление переговоров возможно только после восстановления доверия между странами.

В дальнейшем глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи говорил, что консультации между сторонами не прекращаются, а Тегеран сохраняет готовность как к силовому сценарию, так и к урегулированию путем дипломатии.