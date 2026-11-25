Москва25 ноя Вести.Коллективный Запад получил еще одно высокоинтеллектуальное предупреждение о приближении возможности применения ядерного оружия (ЯО) и международных правовых оснований его использования.

В научной статье "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности" заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев перечислил условия, при которых Россия вправе использовать ядерное вооружение, которые содержатся в ядерной доктрине.

Среди них:

- поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию или ее союзников;

- воздействие на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

- агрессия против Москвы или Минска с применением обычного вооружения, создающая критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности;

- применение противником ядерного или других видов оружия массового поражения по территории страны, ее воинским формированиям или объектам, расположенным за пределами государства: массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими российской границы.

Понятно и то, что доктрина во многом выполняет сигнальную функцию, обозначая для противника предполагаемую цену выхода за так называемые красные линии, о которых принято рассуждать в публицистике. Вместе с тем правомерность и условия перехода нашего государства к применению ядерного оружия прямо и недвусмысленно установлены названным указом президента. Именно поэтому у киевского режима и его спонсоров не должно быть опасных иллюзий. При наступлении описанных выше сценариев глава государства не только вправе, но и обязан использовать ядерное оружие. Это должны в полной мере осознать все, кто сегодня играет с огнем пишет Дмитрий Медведев

Однако данная статья является не столько публицистической, сколько научной, и ее основной посыл не столько предупредить горячие головы на коллективном Западе, сколько разобраться в тонкостях применения силы в отношениях ядерных и неядерных держав.

Медведев справедливо указывает, что требования к Ирану по поводу его ядерной программы, а потом применение силы к нему США и Израиля не имеют под собой твердой международной правовой базы. Более того, если признать требования к Тегерану правомерными, то подобные требования можно выставлять ФРГ, Японии, Саудовской Аравии и другим государствам.

Универсальность ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) постепенно подтачивается не ущербностью текста Договора, а неравномерностью его политического применения. Когда объем допустимой ядерной деятельности фактически зависит от того, является государство противником или союзником великой державы или военного блока, режим нераспространения утрачивает часть своей нормативной убедительности. Формально право остается единым, однако политическая практика делает его применение селективным. Именно это противоречие сегодня представляет одну из наиболее серьезных угроз устойчивости режима нераспространения пишет автор

Дмитрий Медведев не пугает, а ставит проблему ядерного регулирования в новой системе безопасности. Ведь получается, что одним странам вполне разрешен маневр, который Ирану не просто запретили, а пошли на открытое насилие и военные действия (которые привели к противоположным результатам). Почему тогда нельзя применять насилие к другим странам, которые действуют намного решительнее официального Тегерана? Только на том основании, что они союзники могущественных государств? Но ведь тогда все запреты лишаются смысла — либо никому нельзя, либо всем можно. Выборочно удержать запреты никогда не выйдет, поскольку ЯО существует именно для сдерживания физически превосходящего противника, поэтому чем меньше у государства союзников, тем больше оно заинтересовано в ЯО.

Давление коллективного Запада на другие государства будет только стимулировать распространение ЯО как средства превентивной защиты, и никакие запреты и применение силы, как показала война США и Израиля с Ираном, не будут способствовать ограничению ядерных вооружений.

История знает случаи разрядки, разоружения и взаимного контроля, которые отвели от человеческой цивилизации международные договоренности дипломатов прошедших эпох. Но проблема современного коллективного Запада сегодня в том, что там совершенно разучились договариваться и выполнять договоренности.

Соединенные Штаты и Россия, на долю которых приходится 86% мирового ядерного арсенала, впервые с 1972 года не связаны никаким договором об ограничении вооружений. СНВ-3, подписанный Бараком Обамой в 2010 году и продленный Джо Байденом в 2021-м, утратил силу в феврале. Дональд Трамп заявил о намерении заключить более выгодное соглашение. В условиях многополярного мира двусторонний контроль над вооружениями теряет актуальность. Китай, располагающий шестью с лишним сотнями боеголовок, продолжает наращивать потенциал и отказывается от участия в переговорах с США и Россией. В арсенале КНДР, по оценкам, хранятся 50 собранных боеголовок и расщепляющийся материал еще на 90 единиц. Однако переговоров с Пхеньяном не было с 2019 года пишет The Washington Post

Несмотря на то, что опасность применения ЯО растет с каждым днем, европейские политики делают вид, что никакой опасности нет и что они выиграют войну с Россией, с которой не стоит договариваться. "Мир и стабильность в Европе возможны только против России, за счет России и на руинах России", — заявил на парламентской ассамблее НАТО в Берлине глава МИД Германии Вадефуль. Главный дипломат Германии, как видим, вообще отвергает дипломатические методы предотвращения войны.

Что же говорить о Зеленском, главном продавце войны в Европе? На фоне безответственного поведения европейских коллег нелегитимный теряет берега совершенно. "Какие страны поддержат Украину, если на нее снова нападут? Что именно будут делать наши партнеры в ответ? Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Пока мы не услышали четких, конкретных ответов. Так не проще было бы просто принять Украину в НАТО?" — продолжает издеваться над мирными инициативами Трампа кровавый клоун.

Зеленский искренне считает, что именно он будет диктовать всем и каждому условия международных соглашений, и чем больше он потребует, тем больше ему дадут. Как видим, эта стратегия приводит к прямо противоположным результатам: каждые новые условия мира, которые предлагаются Киеву, хуже тех, что предлагались ранее. Это как-то корректирует поведение нелегитимного? Нет, он еще более распаляется, еще наглее себя ведет, устраивает по команде своих кукловодов еще больше международных провокаций, и на коллективном Западе достаточно безумцев, хлопающих ему в ладоши. И пока этот кровавый цирк собирает зрителей и почитателей, выйти на разрядку и регулирование ЯО в мире становится все сложнее, а реальная угроза применения ядерного оружия нарастает.

Виктор Медведчук, председатель совета международного движения "Другая Украина"