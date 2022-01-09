Японцы назвали четыре лучших автомобиля из России

В Японии составили список лучших авто, производившихся в странах социалистического блока. В него вошли четыре модели, собранные в России.

По версии портала Yahoo News Japan, лучших советским автомобилем стал ВАЗ-2101, прозванный в народе "копейкой". В 1970 году советские конструкторы создали ее на базе итальянского Fiat 124, но адаптировали для условий СССР: установили новый двигатель, усилили кузов и подвеску, улучшили антикоррозийную защиту. Модель выпускали до 1988 года, а созданный на ее базе ВАЗ-2107 – еще около 20 лет.

"В одночасье 2101 стал народным автомобилем в России", – говорится в статье.

Вторая в рейтинге – "Нива". Ее запустили в производство в 1977 году и выпускают до сих пор.

"Renault 5 на шасси Land Rover" — такую установку получили дизайнеры "Лада Нива". Миссия была выполнена", – пишет автор статьи.

На третьем месте ВАЗ-2108 – "Лада Самара". В разработке машины приняли участие специалисты Porsche, а продавалась она также в Западной Европе.

На четвертом месте "Лада 111 Тарзан-2" – рамный внедорожник на базе ВАЗ-2111 с некоторыми узлами от "Нивы".

"В результате получился прочный, проходимый и вместительный универсал не хуже Toyota RAV4 и Suzuki Jimny", – поясняется в статье.

Автор отметил, что точное количество произведенных "Тарзанов" неизвестно, но речь идет примерно о тысяче машин.

Из этого списка иностранцы больше всего восхищаются "Нивой". После показа на автосалоне в Токио Lada Niva будет продаваться в Японии.