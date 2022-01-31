Volkswagen за миллион: Opel и Citroen готовят россиянам сюрприз

Opel и Peugeot-Citroen готовят сюрприз для россиян. Это будет новый автомобиль – что-то среднее между кроссовером и хэтчбеком. А главное, машина, которую уже назвали "народным автомобилем", будет выпускаться в Калуге.

Эксперты подсчитали, что справедливой ценой базовой версии такого volkswagen от Opel и Citroen, входящих в группу Stellantis, будет миллион рублей. Правда, это нынешняя цена, а машина появится только в 2024 году. К тому времени инфляция может ее сильно увеличить. В Россию, вслед за Индией и Латинской Америкой, приедет субкомпактный кросс-хэтч Citroen С3 поколения CC21. Длина машины сопоставима с Lada Granta – менее 4 метров. Правда, у этой модели мало общего с европейской машиной того же названия. Автомобиль для развивающихся рынков построен на старой платформе PF1. На этой платформе за ближайшие два года будет создано целое семейство из трех моделей. Также возможно применение на этой платформе и современных электромобилей.

Это не единственная новинка, которую намерен Stellantis представить в России в ближайшее время. Летом 2022 года начнутся продажи Citroen Aircross C5, а к концу года докатит кросс-хэтч C4. Еще во второй половине года ожидается обновление Opel Crossland c гибридным или с бензиновым двигателями. И, наконец, в 2022 году на российский вернется некогда популярная в России Opel Astra. Шестое поколение машины обладает турбодвигателем 1,2 литра мощностью 110 или 130 "лошадей". Какая будет цена, пока неизвестно. А ведь именно цена решает, станет ли автомобиль – машиной для народа.