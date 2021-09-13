Россиян освободят от "излишней и неэффективной процедуры"

Правительство РФ поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра автомобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник, 13 сентября. Перед этим вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о продвижении законопроекта.

Как отметил Мишустин, отмена обязательного техосмотра освободит автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры.

"Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", – приводит слова премьера ТАСС.

Со своей стороны Хуснуллин сообщил, что законопроект будет внесен в Госдуму уже на этой неделе.

Изменение в законодательстве позволит сократить количество техосмотров, которые проходят автовладельцы, с текущих 30 миллионов до 6-8 миллионов в год, пишет РИА Новости.