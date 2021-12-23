23 декабря 2021 10:15

"КамАЗы" тюремной сборки? Автозавод рассматривает предложение ФСИН

"КамАЗ" рассматривает возможность найма заключенных для сборки автомобилей. Решение пока не принято, руководство завода изучает предложение от Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Дефицит работников на предприятии в Набережных Челнах составляет 4 тыс. человек. На сборочном заводе уже работают мигранты из Узбекистана, но из-за пандемии коронавируса многие из них вернулись в свою страну.

ФСИН предложила "КамАЗу" программу трудоустройства заключенных. Однако положительному решению могут воспротивиться иностранные инвесторы "КамАЗа". Между тем других вариантов увеличения количества рабочих пока нет.

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