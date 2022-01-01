Новые правила для грузовиков: как оформить пропуск для проезда по Москве

В Москве 1 января вступили в силу новые правила проезда грузовиков тяжелее 3,5 тонны. Теперь всем транзитным большегрузам даже ночью доступны только центральная кольцевая автодорога, а также трассы А-107 и А-108. Въехать на МКАД можно, но исключительно по спецпропускам. Как их оформить и как новая система скажется на стоимости товаров?

Владимир Куликов целыми днями за рулем. Его грузовик – и средство передвижения, и кормилец. Водитель знает, что с 1 января правила работы в столице меняются, но говорит, что к переменам готов: "Ночные пропуска вводятся для средней тоннажности".

Действительно, движение грузовых автомобилей от 3,5 до 12 тонн теперь будет ограничено круглосуточно: не только в дневное время, как было раньше, но и в ночное. Большегрузам для въезда на МКАД и дальше по Москве будет необходим специальный пропуск.

"Это нужно, чтобы можно было отслеживать, следуют ли грузовики по маршруту из пропуска. Еще при помощи системы мы собираем аналитические данные, например, скорость и экокласс машины. Это помогает делать дороги безопаснее и чище", – пояснил начальник дежурной смены ЦОДД Сергей Стоянов.

Новые правила коснутся только транзитных машин, у которых нет конечной точки в столице. По городу таких передвигается много, а на некоторых улицах водители устроили целые нелегальные стоянки и автопарки. Если это колоссальное количество транспорта убрать с дорог, пробки, конечно, полностью не исчезнут, но их точно станет меньше.

Автоэксперты согласны: по Москве должны ездить только грузовики, которые обслуживают город.

Пропуска можно получить в электронном виде на портале госуслуг, предъявив несколько стандартных документов. Оформление бесплатное, так что на цену товаров в магазине новые правила никак не повлияют.

"Подобные меры применяются во всех без исключения крупных мегаполисах цивилизованных стран мира. И что хорошо в этой ситуации – об этой мере знали все заранее. Потому что у нас довольно часто бывает, что принимается какое-то решение "с завтрашнего дня", и остается людям только руки развести", – говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам водителей, остается только проблема, связанная с отказом в оформлении пропуска. До сих пор причины не сообщали, но в ЦОДД пообещали впредь объяснять, почему не был оформлен пропуск.