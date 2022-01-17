Инвалиды получат компенсации по ОСАГО без заявления

С 2022 года инвалиды смогут проактивно (автоматически, без заявления) получать компенсации по ОСАГО. Соответствующее постановление правительства РФ уже подписано и вступило в силу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, трансляцию которого вела "Россия 24".

"Речь идет о людях с ограничениями по здоровью и законных представителях детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям", – сказал Мишустин.

По закону таким гражданам возвращают половину стоимости полиса ОСАГО, ранее этим занимались региональные власти.

Премьер напомнил: для того, чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения соцзащиты. Теперь же Пенсионный фонд будет назначать компенсации тем, кому они положены, автоматически, а также на основании заявления, которое можно направить через Единый портал государственных услуг, пояснил Мишустин.

Премьер РФ также отметил, что система предоставления гражданам господдержки будет совершенствоваться и дальше. В частности, будут активно внедряться механизмы социального казначейства с тем, чтобы услугами можно было пользоваться в удобном формате без сбора дополнительных справок.