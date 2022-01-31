SsangYong передумал умирать: готовится премьера кроссовера

Компания SsangYong из Южной Кореи имеет шанс сохраниться на автомобильном рынке. Главным акционером компании станет Edison Motors. В январе эту сделку уже одобрил суд, а окончательно она будет закрыта до конца первого квартала 2022 года. И летом готовится уже автопремьера.

Это перспективный кроссовер SsangYong J100. Первые фотографии новой машины в двухцветном исполнении без камуфляжа уже появились. В дизайне машины прослеживаются мотивы Toyota, Jeep и Cadillac. Но это не карикатура. Полученные фотографии позволяют судить о том, что речь идет не о концепте, а о готовящейся стать серийной машине.

У электромобиля рубленный дизайн, оригинальная светодиодная оптика, создающая впечатление о фирменном стиле. Особо интересно проработана задняя часть с массивными вертикальными фонарями, массивной дверью багажника и креплением для запасного колеса, а также с пластиковыми накладками с протектором на бамперы.

Поставщиком электробатарей для машины станет китайская BYD. Планируется, что машина даст начало целой серии электрических пикапов, кроссоверов и внедорожников южнокорейской компании.

И хотя никаких деталей о технических характеристиках J100 пока нет, новинка от SsangYong встанет на конвейер точно в этом году, а широкая продажа электромобиля стартует с 2023 года.