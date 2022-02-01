Черная-черная "Нива": АвтоВАЗ начал продажи новой версии внедорожника

1 февраля 2022 года АвтоВАЗ начал продажи новой версии Lada Niva Travel. Она базируется на комплектации Comfort, которая включает кондиционер, подогрев передних сидений и даже охлаждаемый перчаточный ящик. Машина в версии Black обладает расширенным набором опций и представлена, как следует из названия, в темном цвете. Спецверсию дополняет черная обивка потолка в салоне.

Диски колес также окрашены в черный цвет, отметила пресс-служба тольяттинского автозавода. При этом штатные 15-дюймовые колеса заменены на 16-дюймовые диски. Защитный колпак запасного колеса и рейлинги окрашены в цвет кузова. Машина снабжена складным ключом зажигания с пультом управления центральным замком и сигнализацией.

Исполнительный вице-президент компании по маркетингу и продажам АвтоВАЗа Оливье Морне отметил, что концепция Black хорошо зарекомендовала себя на семействах Vesta, XRAY и Niva Legend. Машины в комплектации Black получают дополнительные опции по привлекательной для покупателя цене. При этом АвтоВАЗ предлагать клиентам новые комбинации стиля и функциональности.

АвтоВАЗ производит автомобили Lada в Тольятти и Ижевске. Семейство состоит из пяти моделей – Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva (Legend и Travel). Lada Экспортируется в два десятка стран. На внутреннем рынке у Lada сегмент, превышающий 20%. В 2021 году внутри Lada сменился лидер: впервые машин Vesta было продано больше, чем Granta. Продажи машин этой марки выросли на 2%, всего в России было продано 350 тысяч 700 машин бренда Lada.

В 2021 году АвтоВАЗ продал 25 тысяч 415 Niva Travel. Это всего на 412 машин меньше, чем было продано Lada Niva Legend, которая ведет свою родословную от ВАЗ-2121 и готовится весной отметить свое 45-летите на конвейере.