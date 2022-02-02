707 лошадей! Представлен самый мощный и быстрый в мире кроссовер

Компания Aston Martin представила новую версию кроссовера DBX. Британский производитель считает этот кроссовер самым мощным в мире SUV класса "люкс". Автомобиль получил обозначение DBX707.

Новый кроссовер оснащен двигателем V8 объемом 4 л с двумя турбинами производства немецкой AMG. Мощность двигателя составляет 707 л. с., крутящий момент – 900 Нм, что на 157 л. с. и 200 Нм больше, чем у стандартного DBX.

Что касается прямых конкурентов, то шестилиттровый двигатель W12 у Bentley Bentayga Speed выдает 635 л. с., а четырехлитровый V8 у Lamborghini Urus – 650 л. с.

Aston Martin DBX707 получил девятиступенчатую роботизированную коробку передач, полный привод и самоблокирующийся дифференциал.

Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 310 км/ч, что делает DBX707 самым быстрым серийным кроссовером в мире. Прежний рекордсмен – Bentley Bentayga Speed – имеет максимальную скорость 306 км/ч.