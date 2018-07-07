Сборные России и Хорватии готовятся к встрече. 7 июля в 9 вечера команды сыграют на сочинском стадионе "Фишт". В преддверии матча на официальной странице нашей сборной в Twitter появилась благодарность болельщикам за поддержку. Футболисты пообещали, что в игре с Хорватией сделают все для победы.

Сборные России и Хорватии готовятся к встрече. 7 июля в 9 вечера команды сыграют на сочинском стадионе "Фишт". Юрий Жирков упражнялся по индивидуальной программе. Из-за травмы футболист не сможет сыграть в четвертьфинале. А вот Алан Дзагоев готов выйти на поле. В преддверии матча на официальной странице нашей сборной в Twitter появилась благодарность болельщикам за поддержку. Футболисты пообещали, что в игре с Хорватией сделают все для победы. В отличие от хорватов, которые прилетели в олимпийскую столицу России за несколько дней до матча. Сборная России прибыла в Сочи за день до матча. Тренерский штаб не прогадал. В Сочи прошел дождь и похолодало. План соперника пройти акклиматизацию и привыкнуть к жаре, можно сказать, провалился.

Тренировка сборной прошла днем. Все футболисты, за исключением полузащитника Юрия Жиркова, тренировались в общей группе. Жирков тренировался по индивидуальной программе. Обследование показало, что у игрока воспаление сухожилия одной из мышц голени. Все остальные готовы дать бой хорватам.

Хорваты хотели скрыться от лишних глаз, но из-за дождя планы пришлось поменять, и наш соперник провел тренировку на том же поле, что и сборная Россия. Занятия, открытые для прессы, проходили весело, крики игроков забивали возгласы посетителей "Сочи Парка". Главная звезда сборной Хорватии Модрич отрабатывал поперечные передачи. Соперник понимает, что будет настоящая битва. Русские вошли во вкус и не собираются сдаваться на земле громких олимпийских побед.

Россия уже прыгнула выше головы на домашнем мундиале, а затем улетела в космос после победы над испанцами. Но почему бы не расширить границы и замахнуться на галактические победы?