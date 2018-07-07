Перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу, в котором сборная России играет с соперниками из Хорватии, неожиданный привет пришел нашим футболистам из Владимирской области. Местный бизнесмен пообещал игрокам в случае победы... грузовик колбасы.

"Предприниматели Владимирской области высказывали разные идеи относительно того, что они сделали ли бы в случае победы российской сборной, — цитирует ТАСС вице-президента колбасной компании Павла Антова. – Я сказал, что мы подарим целую "Газель" колбасы нашего производства, если они выиграют матч. И мы сделаем такой подарок, потому что очень хотим поддержать наших футболистов".

Идея сделать какой-то значимый подарок игрокам национальной сборной пришла к бизнесменам после того, как они узнали, что Банк России намерен выпустить специальную монету номиналом в 1/2 рубля, если наша сборная победит команду Хорватии и выйдет в полуфинал мирового первенства.

Еще одним подарком для футболистов от предпринимателей Владимирской области станет хрустальный мяч, выпущенный специально к чемпионату мира. О намерении передать сувенир футболистам в субботу сообщила губернатор региона Светлана Орлова: "У нас от всех владимирцев есть сюрприз нашей футбольной команде — завод Гусь-Хрустальный сделал хрустальный мяч, мы передадим его нашей футбольной команде".