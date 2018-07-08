Нападающий сборной России Федор Смолов поблагодарил всех болельщиков страны, а также партнеров по команде за все, что произошло на чемпионате мира. Кроме того, он взял на себя ответственность за нереализованный пенальти в матче с хорватами в четвертьфинале турнира.

"Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны, всех ребят в команде за то, что произошло. Для меня счастье быть частью этой команды. Я горжусь нашей страной. Не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти", — приводит слова российского форварда "Спорт-экспресс".

Смолов вспомнил слова баскетболиста Майкла Джордана по поводу нереализованных бросков. "Я много тысяч раз брался наносить решающий бросок. И часто не реализовывал". Уверен, я смогу извлечь многое из этой ситуации. И еще — спасибо всем ребятам, персоналу, тренерскому штабу. Я действительно счастлив и никогда не забуду те 50 дней, что мы провели вместе. Это было очень круто", — добавил футболист.

Смолов пошел первым бить пенальти в сборной России. Однако с его ударом справился хорватский вратарь Субашич. Стоит признать, что форвард пробил бесхитростно.