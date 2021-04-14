Банк России разрабатывает механизм "переносимого банковского счета"

Банк России разрабатывает концепцию "переносимого банковского счета". Деньги на такой счет зачислят даже при изменении банковских реквизитов клиента-получателя при его переходе на обслуживание в другой банк.

Введение "переносимого банковского счета" предусмотрено стратегией развития национальной платежной системы на 2021-2023 гг., заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Предложение о введении такого счета поступило от юридических лиц, которые сталкиваются со сложностями при переходе на обслуживание в другой банк.

"Эта целая история. Нужно уведомить всех контрагентов, что у тебя сменились реквизиты. Но найдется достаточное количество нерадивых контрагентов, которые продолжат отправлять деньги по старым реквизитам. И это время на затраты, расследование, досылку по новым реквизитам", – подчеркнула Бакина.

ЦБ намерен проработать правовой механизм, который обеспечит автоматическую пересылку поступающих денег в течение какого-то времени, например, года, уже по новым реквизитам, пояснила Бакина.

"То есть компания при переходе на обслуживание в другой банк оставит новые реквизиты. И банк, в котором она ранее обслуживалась, сможет автоматически перенаправлять деньги компании уже по новым реквизитам. Здесь выигрывает и банк, который не тратит время на расследование и возврат денег отправителю, и получатель, который сможет достаточно длительное время чувствовать себя комфортно", – заключила Бакина.