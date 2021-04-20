Россияне подсели на пальмовое масло

Импорт пальмового масла в Россию взлетел в январе-феврале на 26,9% до 182,3 тыс. тонн стоимостью $174,5 млн. Импорт кофе вырос на 10,4% до 41,7 тыс. тонн стоимостью $122 млн.

Ввоз яблок увеличился на 0,4% до 183,1 тыс. тонн стоимостью $125,7 млн, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Импорт мяса птицы сократился на 32,2% до 23,6 тыс. тонн стоимостью $34,6 млн. Импорт других видов мяса упал на 13,6% до 38,3 тыс. тонн стоимостью $129,4 млн.

Ввоз сливочного масла снизился на 1% до 22,6 тыс. тонн стоимостью $96,6 млн, сгущенного молока и сливок – на 15,3% до 22,6 тыс. тонн стоимостью $43,8 млн.

Импорт сыра и творога вырос на 15,9% до 55,3 тыс. тонн стоимостью $195,5 млн.

Ввоз цитрусовых сократился на 3,1% до 244,9 тыс. тонн стоимостью $278,2 млн, бананов – на 9,1% до 244,9 тыс. тонн стоимостью $180,4 млн.

Импорт чая уменьшился на 4,4% до 22,3 тыс. тонн стоимостью $64,2 млн.

Ввоз какао-бобов вырос на 16,7% до 10,8 тыс. тонн (на $33,2 млн), какао-масла – на 21,7% до 5,8 тыс. тонн (на $33,8 млн).

Импорт табачного сырья сократился на 32,8% до 17,4 тыс. тонн (на $77,2 млн). Поставки сигарет и сигар выросли на 17,7% (на $11,4 млн).

Ввоз алкогольной и безалкогольной продукции вырос на 5,6% и составил $387,1 млн в денежном выражении.