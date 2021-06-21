Взыскивать алименты онлайн будут к 2023 году

Процедуру взыскания алиментов переведут к 2023 г. в электронный вид и начнут осуществлять преимущественно удаленно. Таким образом, государство полностью защитит интересы и права ребенка, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В рамках цифровой трансформации в России выстраивают систему электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками и работодателями.

Власти обеспечивают безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов, подчеркнул Чернышенко. "Все банки подключат к ФССП через электронный документооборот", – заявил вице-премьер.

Более того, к 2023 г. появится возможность подачи иска в мировой суд через портал госуслуг, заключил вице-премьер.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что взыскание алиментов превратилось в проблему. Необходимо сделать так, чтобы эта процедура не унижала человека и решалась удаленно в интересах пострадавшей стороны.

Государство обязано защитить права ребенка. Ситуация, когда матери не могут длительное время добиться выплат алиментов, является недопустимой. "Мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и собирать справки", – подчеркнул президент.