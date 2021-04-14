Обзор Redmi Note 10 Pro: способный смартфон на средний бюджет

В начале марта Xiaomi провела международную презентацию новой серии смартфонов Redmi Note 10, нацеленных на средний ценовой сегмент. В линейку вошли четыре модели: старшая и самая дорогая 10 Pro, немного упрощенная 10S, а также стандартная "десятка" и ее модификация с поддержкой 5G-сетей. Как правило, аппараты Redmi Note радуют большими размерами дисплеев, а тут еще Pro-версия "десятки" стала чуть ли не первой в этой серии моделью, получившей AMOLED-экран. Причем флагманские "изюминки" у данного девайса одним только дисплеем не ограничились. Ведь по традиции для бренда именно в Pro-модели обычно сочетается доступная цена и самые впечатляющие характеристики.

Обзор Xiaomi Redmi Note 10 Pro: дизайн, эргономика

Стекло Corning Gorilla Glass 5 защищает переднюю и заднюю панели нового смартфона, правда, связывает их не металлическая, а пластиковая рамка. Ведь Redmi Note 10 Pro хоть и флагман, но все же среднебюджетный, и без компромиссов тут не обошлось. Тем не менее, экстерьер получился довольно стильный: стекло задней панель чуть изогнуто, а пьедестал тылового фото-модуля сделали двухступенчатым. Чем-то похожим и довольно эффектным дизайном, сопровождаемым сглаженными гранями и углами корпуса, мог похвастаться и предшественник — Redmi Note 9 Pro. Но внешность нового смартфона, разумеется, существенно освежили.

Для Redmi Note 10 Pro доступно три расцветки – "голубой лед", "бронзовый градиент" и "серый оникс". Нам на тест достался аппарат в последнем окрасе, где не обошлось без градиентных переливов. Вот только закаленное стекло, увы, почти глянцевое, поэтому,не только скользкое, но и довольно маркое. Так что без чехла стильный экстерьер быстро оказывается весьма неряшливым. Ситуацию отчасти может спасти входящий в комплект со смартфоном защитный клип-кейс из силикона с матированной поверхностью, который наверняка сгладит опрятность внешнего вида, скроет выступающий блок тыловых камер и даже, вполне возможно, предохранит девайс во время падения.

Размерами в плане Redmi Note 10 Pro практически не отличается от своего предшественника (164х76,5 мм против 165,8х76,7 мм), что немудрено при одинаковых диагоналях дисплеев (6,67 дюйма). Правда, новый девайс стал немного изящнее (8,1 мм против 8,8 мм), и даже чуточку скинул в весе (193 г против 209 г), хотя емкость встроенной батареи также не изменилась (5 020 мА*ч). При этом Redmi Note 10 Pro может похвастаться появившейся у него сертификацией корпуса по IP53. Иными словами, некоторое количество пыли может проникать внутрь, но это, как и падающие брызги (под углом до 60 градусов), не нарушает работу устройства.

На закаленное стекло Gorilla Glass 5 над экраном нанесена заводским способом защитная пленка.

На стыке верхнего торца корпуса с защитным стеклом у Redmi Note 10 Pro предусмотрена вытянутая решетка "разговорного" динамика. Немного ниже решетки динамика, в круглом вырезе экрана свое место занял объектив селфи-камеры. Диаметр перфорации составляет всего 2,96 мм, чем вызывает законную гордость у фирмы-производителя. Чуть правее и выше вынесли первый (фронтальный) датчик освещенности (к нему еще вернемся). Защитная пленка, кстати, его не закрывает.

Когда в настройках для управления смартфоном не выбраны жесты, то на панели навигации отображаются пиктограммы (треугольник, круг, квадрат), соответствующие функциональным клавишам "Назад", "Домой" и "Недавно запущенные приложения" ("Меню").

На правом ребре, помимо тонкой качельки регулировки громкости, разместилась кнопка включения/блокировки.

Ее дугообразный, покатый и сравнительно широкий торец служит площадкой дактилоскопического сканера. Удобство такого решения мы отмечали уже неоднократно.

На левое ребро попал слот с лотком, где на специально отведенных местах могут одновременно разместиться не только оба модуля идентификации абонента (формата nanoSIM), но и карта расширения памяти microSD.

На нижнем торце корпуса разъем USB Type-C (USB 2.0) окружают декоративная решетка "мультимедийного" динамика и отверстие под "разговорный" микрофон.

Сверху собрали ИК-порт, отверстие для второго микрофона, еще одну декоративную решетку для "разговорного" динамика и 3,5-мм аудио-коннектор.

Название компании и страну производства этой модели смартфона можно узнать из текста в нижней части задней панели, украшенной логотипом Redmi.

Все четыре объектива тылового фото-модуля заняли первую ступень островного выступа, который вынесли в верхнюю левую часть задней панели. А вот на нижней ступени пьедестала, с надписями Ultra и Premium, поместили светодиодную вспышку и второй (тыловой) датчик освещенности.

В Redmi Note 10 Pro предусмотрели два датчика освещенности, которые получают соответствующую информацию с обеих сторон смартфона, а производитель скромно отмечает, что общий угол обзора составляет 360 градусов.

Обзор Xiaomi Redmi Note 10 Pro: экран

Смартфону Redmi Note 10 Pro достался очень неплохой экран – DotDisplay с поддержкой технологии HDR10, выполненный на базе AMOLED-матрицы. Ведь его предшественник довольствовался, хотя и такой же по размеру (6,67 дюйма), но все же IPS-панелью. При разрешении 2400х1080 точек (пропорция сторон 20:9) плотность пикселей на дюйм осталась прежней — 395 ppi.

Но главное, что максимальная частота обновления экрана достигает теперь 120 Гц, а частота опроса по сенсорному слою — 240 Гц. Цветовой охват соответствует DCI-P3, а контрастность дисплея оценивают в 4 500 000:1. Причем если значение стандартной яркости приблизилось к 700 нит, то пиковой яркости — уже к 1 200 нит.

"Темный" режим предлагается включать не только вручную, но и по расписанию. В его настройках доступны опции для адаптации обоев, для автонастройки шрифтов и фона, а также ограничения данного режима для отдельных приложений.

В разделе "Уведомления и центр управления" скрыть перфорацию на дисплее смартфона предлагается двумя способами: без смещения строки состояния или с ее смещением (ниже черной полоски, скрывающей круглый вырез). Регулировать яркость экрана предлагается либо вручную, либо автоматически, активируя переключатель "Автонастройка" на вкладке "Яркость", где можно настроить этот параметр в ночном и дневном режимах, предусмотрев изменение при ярком внешнем освещении. Цветовая схема экрана меняется на цветовом круге, а также с помощью пресетов цветового тона ("Стандарт", "Теплый", "Холодный", "Особый"). Рекомендуемая настройка "Авто" корректирует цвет в зависимости от окружающего освещения, при этом, можно также воспользоваться опциями "Стандарт" с неизменной контрастностью или "Насыщенные".

Режим чтения, сертифицированный компанией SGS (Eye Care Display Certification), призван снизить нагрузку на глаза за счет использования теплых тонов с уменьшением синего и замены фона на бумажную текстуру. На выбор предлагаются два пресета – "Классический" и "Бумага" (с регулировкой цветового тона и текстуры). Режим чтения активируется по расписанию после заката или в заданное время. Кроме того, в настройках предусмотрено включение опции DC dimming, снижающей мерцание AMOLED-экрана в условиях низкой освещенности.

На вкладке "Частота обновления" следует выбрать между плавностью изображения на экране (120 Гц) и экономией заряда батареи (60 Гц). В режиме "Активный экран" на выключенный дисплей выводится время, дата, день недели, заряд батареи и уведомления (два последних параметра можно не отображать). Причем отображается эта информация в течение 10 секунд только после касания дисплея. Заметим, что стиль и цвет используемых изображений выбирается в настройках.

Обзор Xiaomi Redmi Note 10 Pro: камеры

Смартфон Redmi Note 10 Pro унаследовал от своего предшественника квадро-камеру в тыловом фото-модуле. Однако, в отличие от Redmi Note 9 Pro, у нового среднебюджетного девайса главную роль в камерном квартете играет уже не 64-, а 108-мегапиксельный датчик, в качестве которого используется Samsung ISOCELL HM2. Теперь становится понятным второе название Redmi Note 10 Pro — 108MP Voyager.

Напомним, что компоновка пикселей в 1/1,52-дюймовом сенсоре с размером пикселя 0,7 мкм организована в виде одноцветных структур 3х3, что позволяет объединять их в блоки по девять точек (так называемый Nona-binning). За счет этого 108-мегапиксельная матрица HM2 имитирует 12-МП сенсор с увеличенным до 2,1 мкм размером пикселя. Такие способности основной камеры позволили на презентации линейки Redmi Note 10 поставить ее лидера в один ряд с флагманскими аппаратами Samsung.

Высокое разрешение 108-МП камеры позволяет легко зумировать изображение прямо на видоискателе до 10 раз.

Кстати, остальные три датчика в квартете похоже остались неизменными. Так, вспомогательная DoF-камера на базе GalaxyCore GC02M1, по-прежнему, довольствуется 2-мегапиксельным сенсором и объективом с апертурой f/2.4. Для "рыбьего глаза" опять же припасли 8-мегапиксельный датчик Sony IMX355 (1/4.0 дюйма, пиксель 1,12 мкм), где объектив с фиксированным фокусом получил апертуру f/2.2 и угол обзора в 118 градусов.

Телемакро-камеру выполнили на базе 5-мегапиксельного датчика OmniVision OV5675 (1/5 дюйма, пиксель 1,12 мкм), дополненного объективом со светосилой f/2.4, при этом дистанция автофокусировки составляет от 3 см до 10 см.

Широкоугольный объектив фронтальной камеры на базе 16-мегапиксельного сенсора Sony IMX471 (1/3.06, пиксель 1,0 мкм) сохранил светосилу f/2.45. В арсенале осталась поддержка режима HDR (в том числе и опция "Авто"), а лучшее качество видео – 1080p@30 fps.

В интерфейсе приложения "Камера" под пиктограммой "Еще" скрывается вкладка с набором режимов съемки, которые можно размещать на соответствующей панели начального экрана (где неизменно присутствие только "Видео" и "Фото"). Заметим, что для съемки в 108-мегапиксельном разрешении предусмотрен отдельный режим (108М). В общих настройках камеры легко заменить мелкие пиктограммы режимов на более крупные, а еще подобрать цвет для акцента выбранных опций на видоискателе и определиться со звуком, имитирующим срабатывание затвора. Кроме того, в качестве альтернативы вкладке "Еще" предлагается одноименная выдвижная (снизу) панель.

Формат файлов RAW (DNG) доступен только в режиме "Профи". Здесь же можно самостоятельно определиться с режимом измерения экспозиции, одним из трех объективов – основным (Wide), сверхширокоугольным (UW) и макро (Macro), а также балансом белого, фокусировкой, выдержкой, чувствительностью ISO и ступенями экспокоррекции. Во время проверки экспозиции недоэкспонированные области подсвечиваются синими штрихами, а переэкспонированные – красными. В режиме "Фото" предлагается разобраться со вспышкой и опцией HDR (включая "Авто"), активировать ИИ-функции (AI) и выбрать подходящий фильтр, сменить основную камеру на фронтальную (или наоборот), перейти к приложению Google Lens и т.д. В выделенном ночном режиме доступа к настройкам светочувствительности и выдержки не предусмотрено, зато есть возможность съемки на сверхширокоугольную камеру. Съемка при недостаточном освещении, помимо биннига "9-в-1", поддерживается технологией Dual Native ISO, расширяющей динамический диапазон, а также многокадровым алгоритмом RAW, объединяющим нескольких снимков с разной выдержкой ("Ночной режим 2.0").

Среди особенностей съемки фото на основную камеру обычно отмечают полдюжины режимов с длинной выдержкой: "Движущаяся толпа", "Масляная живопись", "Неоновый шлейф", "Светопись", "Звездное небо" и "Звездный шлейф".

Помимо регулировки глубины резкости, различных улучшений и накладываемых фильтров, предлагаются еще и так называемые кинематографические эффекты. А вот функция VLOG позволяет создавать короткие видеоролики на основе заготовленных шаблонов. Достаточно отснять несколько клипов, которые автоматически будут объединены в один с различными переходами, фильтрами и музыкой.

Тыловой фото-модуль умеет фиксировать видео в 4К (3840x2160 точек), причем не только при 30 fps, но и при 60 fps. А вот для "таймлапсов", которые можно снимать даже на телемакро-камеру, следует предварительно определиться со скоростью и длительностью съемки.

Лучшее качество замедленной съемки – 1080p@120 fps, а вот суперзамедленное видео 960 fps доступно только в HD-разрешении. На выбор есть два декодера – H.264 и H.265, первый из которых обеспечивает совместимость, а второй эффективность. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (HEVC/AVC — видео, AAC – звук).

Стабилизация изображения включается только для режима записи 1080p@30 fps.

В режиме "Двойное видео" выполняется одновременная съемка на фронтальный и тыловой фото-модули с разделением экрана или отображением "окна в окне".

Ну а режим "Клонирование" позволяет эффектно создать "видеодвойника". Несколько кадров с тылового фото-модуля Redmi Note 10 Pro можно посмотреть, например, здесь.

Обзор Xiaomi Redmi Note 10 Pro: звук

Одним из достоинств Redmi Note 10 Pro стало стереозвучание, которое обязано совместной работе "разговорного" и "мультимедийного" динамиков. Звук при этом получается довольно громкий, ну и отчасти объемный. Кстати, наличие 3,5-мм коннектора на корпусе смартфона позволяет в любой момент быстро подключить проводную гарнитуру или наушники.

Безусловного внимания заслуживает поддержка Hi-Res Audio, особенно при просмотре видео и для современных игр.

А вот ответственным за создание различных рисунков вибрации является миниатюрный линейный двигатель LRA (Linear Resonant Actuator), выгодно отличающийся от вибромотора с эксцентриком ERM (Eccentric Rotating Mass), которым до сих пор довольствуются недорогие смартфоны.

На вкладке "Звуковые эффекты" предлагается указать наиболее подходящий режим "Умный", "Музыка", "Видео", "Голос"), определиться с конкретным типом наушников, а также воспользоваться 7-полосным эквалайзером с пресетами. Фирменный аудиоплеер "Музыка" поддерживает форматы звука высокого разрешения, включая FLAC.

Приложение "Диктофон" готово ставить метки на записях в форматах AAC, MP3 или WAV, причем при выборе MP3 позволяет определиться с качеством — высокое (192 кбит/с), стандартное (100 кбит/с) или низкое (75 кбит/с). Для FM-тюнера, записывающего онлайн-трансляции в файлы MP3, в качестве коротковолновой антенны понадобится проводная гарнитура. Среди Bluetooth-кодеков для беспроводных "ушей" в наличии, кажется, весь набор aptX.

Обзор Xiaomi Redmi Note 10 Pro: начинка, производительность

Для смартфона Redmi Note 10 Pro остановились на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 732G, где литера G указывает на "игровую" специфику. В конфигурацию кластеров входят два производительных ядра Kryo 470 Gold и шесть энергоэффективных ядер Kryo 470 Silver, причем тактовая частота первых двух достигает 2,3 ГГц. Графический ускоритель остался такой же, как и у Snapdragon 730G — Adreno 618, но его производительность увеличилась на 15%. Кроме того, на кристалле, изготовленном с учетом проектных норм 8-нм, реализовали LTE-модем X15 и модуль беспроводного соединения Wi-Fi 6 (802.11ax). В составе платформы предусмотрели еще сигнальный процессор DSP Hexagon 688 и процессор обработки изображений Spectra 350. Базовую конфигурацию Redmi Note 10 Pro дополняют 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4Х.

Тестирование Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Результаты в бенчмарках AnTuTu, GeekBench и 3DMark

Благодаря поддержке функции Snapdragon Elite Gaming, большинство требовательных игр удается запускать на высоких настройках графики. К тому же, увеличенные частоты обновления (120 Гц) и опроса по сенсорному слою (240 Гц) экрана обеспечивают достаточную плавность и небольшое время отклика.

В зависимости от размеров оперативной памяти (6 ГБ или 8 ГБ) на хранилище файлов может отводиться 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ быстрой флэш-памяти типа UFS 2.2, которая отличается от UFS 2.1 увеличенной на 100% скоростью последовательной записи. На момент тестирования в российской рознице для Redmi Note 10 Pro была доступна конфигурация 8 ГБ/128 ГБ, а вот к нам на тест попал аппарат 6 ГБ/128 ГБ. Рост хранилища в Redmi Note 10 Pro предлагается обеспечить за счет установки в слот на отдельное место карты памяти microSD/HC/XC (до 512 ГБ). Благодаря поддержке технологии USB-OTG, к смартфону допускается подключать еще и обычную флэшку.

Для сотовой связи 4G доступны необходимые в России диапазоны LTE-FDD (b3, b7 и b20), а также LTE-TDD (b38). Из беспроводных коммуникаций стоит также отметить 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, NFC и ИК-порт.

Интерфейс NFC в первую очередь пригодится для платежных сервисов. Кроме того, в тандеме с фирменным приложением "Тройка" можно узнать и легко пополнить текущий баланс одноименной карты.

А вот дуэт ИК-порта с приложением "Mi Пульт" позволяет управлять бытовой техникой разных производителей.

Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям предназначен режим A-GPS, кроме того, в определении местоположения и навигации помогут спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BDS и Galileo.

Обзор Xiaomi Redmi Note 10 Pro: автономность

В новом смартфоне установлен литий-полимерный аккумулятор на 5 020 мА*ч (19,4 Вт*ч, 3,87 В). При обычном использовании смартфона производитель обещает его автономную работу в течение двух дней. Для быстрого наполнения такой емкости в комплект с Redmi Note 10 Pro входит 33-ваттный адаптер MDY-11-EZ (11 В/3 А).

Батарея заливается "под горлышко" примерно за час с четвертью, причем за первые полчаса наполняется почти на 60% имеющейся емкости. Воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи немногим более 5% (тест в течение 6 часов).

В разделе "Питание и производительность" предлагается позаботиться об экономии расхода запасенной в батарее энергии, своевременно решая возникающие проблемы с энергосбережением.

Обзор Xiaomi Redmi Note 10 Pro: особенности программного обеспечения

Смартфон Redmi Note 10 Pro работает под управлением операционной системы Android 11, интерфейс которой скрывает фирменная оболочка MIUI 12. На вкладке "Рабочий стол" предусмотрен выбор между классическим режимом, когда все ярлыки программ собраны на рабочих столах, и режимом с отдельным меню приложений. В последнем случае свайп вверх от нижней части дисплея открывает список всех программ, которые можно просматривать по категориям.

Есть возможность сохранить старый центр уведомлений или же перейти на новый, где шторка уведомлений и панель быстрых переключателей вызываются по отдельности, свайпами вниз рядом с левым и правым краем экрана, соответственно.

Карточки в списке запущенных приложений предлагается располагать с возможностью горизонтальной (в один ряд) или вертикальной (в два ряда) прокрутки. В настройках рабочего стола включается отображение доступной в данный момент оперативной памяти. Содержимое любых миниатюр в режиме многозадачности можно размывать. Особый интерес в этом смысле представляют "Камера" и "Галерея". После тапа с удержанием на одной из карточек появляется меню, включающее максимум четыре опции (снизу вверх): настройка, плавающее окно, разделение экрана, а также блокировка от удаления данного приложения из списка фоновых.

В настройках рабочего стола (раздел "Способ навигации") легко поменять местами виртуальные кнопки "Меню" ("Недавно запущенные приложения") и "Назад". Там же можно полностью отказаться от значков на панели управления в пользу жестов.

Для разблокировки смартфона предлагается использовать распознавание лица с помощью фронтальной камеры. При этом сохранить соответствующие данные можно даже для двух лиц (Лицо 1 и Лицо 2), например, в очках и без таковых. Данную разблокировку легко сделать еще более удобной, если в разделе "Активный экран и блокировка" отметить функцию "Пробуждать при взятии в руки", а в настройках данных лица отключить опцию "Оставаться на экране блокировки" и одновременно активировать "Распознавать лица при включении экрана". А вот дактилоскопический сканер, совмещенный с клавишей питания/блокировки (может использоваться нажатие или касание), пригодится еще для защиты приложений и личных данных.

Помимо этого, одна из имеющихся функций позволяет разблокировать смартфон с помощью Bluetooth-устройства, например, фитнес-браслета Mi Band 3. Для отключения защиты обычно необходимо, чтобы беспроводной аксессуар находился рядом со смартфоном. В настройках в целях безопасности стоит выбрать самую ближнюю дистанцию разблокировки, хотя в этом случае придется вплотную подносить гаджет к смартфону.

Обзор Xiaomi Redmi Note 10 Pro: покупка, выводы

В среднем ценовом сегменте Xiaomi Redmi Note 10 Pro, отличающийся премиальной внешностью, выглядит довольно заманчиво. Ведь среди его "фишек" и 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, и 108-МП датчик основной камеры, и стереодинамики, и традиционный аудиоразъем. При этом смартфон показывает лишь среднюю производительность, а в тыловом фотомодуле отсутствует оптическая стабилизация.

На старте продаж Redmi Note 10 Pro в конфигурации 8 ГБ/128 ГБ оценили в 28 990 рублей. На момент тестирования, например, за столь же свежий Samsung Galaxy A52 в крупных розничных сетях просили на 2 тысячи меньше (26 990 рублей), правда, в конфигурации 4 ГБ/128 ГБ. Причем разница в цене объясняется не только этим. Ведь "потомственный бестселлер" явно может похвастаться разве что почти флагманским сертификатом на защиту корпуса от воды и пыли (IP67 против IP53). Да еще чуть меньший по размеру (6,5 дюйма против 6,67 дюйма) Super AMOLED-экран у него кажется ярче, хотя значение частоты обновления уступает AMOLED-дисплею Redmi Note 10 Pro (90 Гц против 120 Гц). По мобильным платформам у оппонентов заметного превосходства друг над другом нет (Qualcomm Snapdragon 720G против Qualcomm Snapdragon 732G). Что же касается тылового фото-модуля, то здесь внушительнее выглядит, конечно, Redmi Note 10 Pro (108 МП против 64 МП). По емкости встроенной батареи (5 020 мА*ч против 4 500 мА*ч) и мощности зарядки (33 Вт против 25 Вт, реально против 15 Вт) сопернику опять же трудно что-то противопоставить. Дополнительные очки в копилку Redmi Note 10 Pro, безусловно, дает дактилоскопический сканер, совмещенный с кнопкой включения/блокировки (против оптического под экраном), а также выделенный слот для карты расширения памяти (против гибридного слота).

Итоги обзора Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Плюсы:

Приятный дизайн корпуса, защищенного по IP53

Яркий AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц

Тыловой фото-модуль со 108-МП сенсором

Выделенное место в слоте для карты памяти microSD

Хорошая автономность при поддержке быстрой зарядки

Качественный звук стереодинамиков и 3,5-мм аудио-коннектор

ОС Android 11 с лончером MIUI 12

Минусы:

Средняя производительность

Отсутствует оптическая стабилизация у 108-МП камеры

Обзор Xiaomi Redmi Note 10 Pro: технические характеристики