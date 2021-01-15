"Танцы со звездами" на "Смотрим" пройдут без рекламы и в новом формате

На телеканале "Россия 1" идут последние приготовления к грандиозной премьере нового сезона уникального телешоу "Танцы со звездами". В этом году любимую программу можно будет смотреть не только по телевизору, но и на интернет-платформе "Смотрим", где в это воскресенье в 18.00 состоится трансляция первого выпуска танцевального конкурса. Зрителей ждут приятные сюрпризы и неожиданные открытия.

Окунитесь в мир танца вместе со звездами кино, театра и эстрады. Участникам предстоят серьезные испытания, ведь соревноваться придется не только друг с другом, но и с самими собой. Права на ошибку нет, на подготовку – всего неделя. Кружась к победе в ритме джайва, танго и бачаты, конкурсанты будут осваивать абсолютно новые для них стили.

В этом сезоне танцевального марафона примет участие 11 пар: Евгений Морозов – Инна Свечникова, Дмитрий Дюжев – Мария Смольникова, Дмитрий Лысенков – Ольга Николаева, Екатерина Гусева – Евгений Папунаишвили, Катерина Шпица – Михаил Щепкин, Игорь Миркурбанов – Дарья Шелыганова, Янина Студилина – Денис Тагинцев, Александр ST Степанов – Евгения Толстая, DAVA – Дарья Палей, Сергей Лазарев – Екатерина Осипова, Антон Шагин – Ульяна Максимкина.

Впервые "Танцы со звездами" выйдут без рекламы и в новом формате. Невероятные декорации, костюмы и музыка – все это захватывающий мир танца. Не пропустите большую премьеру телешоу "Танцы со звездами" на "Смотрим"! Будет круто!